Жители Омской области простились с погибшим на СВО воспитанником детдома

В ходе спецоперации трагически оборвалась жизнь Марупчана Шепелева, 20-летнего выпускника Петропавловского дома детства. Церемония прощания с бойцом прошла 20 мая. Об этом сообщили в группе «ВКонтакте» детдома.
«Марик навсегда останется в наших сердцах как добрый и чуткий человек, всегда готовый оказать поддержку», — говорится в сообщении.
Шепелев покинул стены детского дома в 2023 году. Согласно общедоступным данным, он являлся студентом Омского колледжа транспортного строительства.
Ранее мы писали, что в Омском колледже культуры и искусств простились со своим бывшим студентом Владиславом Назаренко, который трагически погиб на СВО.