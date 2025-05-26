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Жители Омской области простились с погибшим на СВО воспитанником детдома

Ему было 20 лет.

Источник: РИА "Новости"

В ходе спецоперации трагически оборвалась жизнь Марупчана Шепелева, 20-летнего выпускника Петропавловского дома детства. Церемония прощания с бойцом прошла 20 мая. Об этом сообщили в группе «ВКонтакте» детдома.

«Марик навсегда останется в наших сердцах как добрый и чуткий человек, всегда готовый оказать поддержку», — говорится в сообщении.

Шепелев покинул стены детского дома в 2023 году. Согласно общедоступным данным, он являлся студентом Омского колледжа транспортного строительства.

Ранее мы писали, что в Омском колледже культуры и искусств простились со своим бывшим студентом Владиславом Назаренко, который трагически погиб на СВО.