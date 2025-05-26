Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На СВО погиб 34-летний военнослужащий из Пермского края

Простятся с бойцом 27 мая.

Источник: РИА "Новости"

Боец из Пермского края Евгений Истомин погиб в ходе специальной военной операции, сообщила администрация Юрлинского муниципального округа.

О смерти бойца сообщили в официальной группе администрации в социальной сети «Вконтакте». Уточняется, что мужчина погиб при выполнении воинского долга. В июле Евгению исполнилось бы 35 лет.

Прощание с участником спецоперации пройдёт 27 мая в 14:00 в деревне Васькова на улице Восточная, 11.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о ходе обмена пленными между Россией и Украиной в формате «1000 на 1000». В список освобождённых попали и 20 бойцов из Пермского края. Сейчас они проходят курс реабилитации в медицинских учреждениях, после чего смогут отправиться домой.