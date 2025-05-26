На СВО погиб 34-летний военнослужащий из Пермского края

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о ходе обмена пленными между Россией и Украиной в формате «1000 на 1000». В список освобождённых попали и 20 бойцов из Пермского края. Сейчас они проходят курс реабилитации в медицинских учреждениях, после чего смогут отправиться домой.