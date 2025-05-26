В ДНР за неделю сорвали более 400 атак украинских беспилотников

Как отметили в ведомстве, среди перехваченных дронов ВСУ были четыре ударных БПЛА «Raybird-3» и «Бородавочник», которые пытались атаковать Зуевскую ТЭС. Еще 31 вражеский дрон был перехвачен в Донецке и Макеевке ночью 23 мая, однако из-за массированной атаки, некоторым украинским БПЛА всё же удалось атаковать мирное население.