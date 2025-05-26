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В ДНР за неделю сорвали более 400 атак украинских беспилотников

ДОНЕЦК, 26 мая — РИА Новости. Более 400 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре сорвали в ДНР за минувшую неделю, сообщает пресс-служба УФСБ России по ДНР.

Источник: © РИА Новости

«За прошедшую неделю система “Купол Донбасса” зафиксировала и перехватила 413 украинских беспилотников над городами ДНР», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, среди перехваченных дронов ВСУ были четыре ударных БПЛА «Raybird-3» и «Бородавочник», которые пытались атаковать Зуевскую ТЭС. Еще 31 вражеский дрон был перехвачен в Донецке и Макеевке ночью 23 мая, однако из-за массированной атаки, некоторым украинским БПЛА всё же удалось атаковать мирное население.

Взрывотехники регионального управления ФСБ России обезвредили все боевые заряды и изъяли составные части БПЛА для уничтожения на специализированном полигоне.