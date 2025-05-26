В ДНР за неделю сорвали более 400 атак украинских беспилотников

«За прошедшую неделю система “Купол Донбасса” зафиксировала и перехватила 413 украинских беспилотников над городами ДНР», — говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, среди перехваченных дронов ВСУ были четыре ударных БПЛА «Raybird-3» и «Бородавочник», которые пытались атаковать Зуевскую ТЭС. Еще 31 вражеский дрон был перехвачен в Донецке и Макеевке ночью 23 мая, однако из-за массированной атаки, некоторым украинским БПЛА всё же удалось атаковать мирное население.
Взрывотехники регионального управления ФСБ России обезвредили все боевые заряды и изъяли составные части БПЛА для уничтожения на специализированном полигоне.