Видеозапись с кадрами освобождения российскими войсками посёлка Отрадное в ДНР обнародовало Министерство обороны России.
«Решительными и напористыми действиями штурмовики-забайкальцы, активно поддерживаемые артиллерией и беспилотной авиацией, ворвались на позиции противника и выбили его за пределы населенного пункта», — говорится в сообщении ведомства.
Также отмечается, что силы ВСУ не были готовы к стремительному рывку подразделений Вооружённых сил России.
Напомним, об освобождении Отрадного стало известно 24 мая. Военнослужащий с позывным Фил, который командует штурмовым подразделением «Дальневосточные ветра» 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки ВС РФ «Восток», рассказал, что взять под контроль этот населённый пункт оказалось проще, чем село Богатырь.