Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны России показало кадры освобождения Отрадного в ДНР

В МО РФ отметили, что украинские формирования не были готовы к стремительному рывку российских подразделений.

Источник: Аргументы и факты

Видеозапись с кадрами освобождения российскими войсками посёлка Отрадное в ДНР обнародовало Министерство обороны России.

«Решительными и напористыми действиями штурмовики-забайкальцы, активно поддерживаемые артиллерией и беспилотной авиацией, ворвались на позиции противника и выбили его за пределы населенного пункта», — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что силы ВСУ не были готовы к стремительному рывку подразделений Вооружённых сил России.

Напомним, об освобождении Отрадного стало известно 24 мая. Военнослужащий с позывным Фил, который командует штурмовым подразделением «Дальневосточные ветра» 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки ВС РФ «Восток», рассказал, что взять под контроль этот населённый пункт оказалось проще, чем село Богатырь.