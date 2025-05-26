Трамп заявил, что высказывания Зеленского создают Украине проблемы и дал ему совет

Все публичные заявления Владимира Зеленского становятся причиной новых проблем для Украины. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп, посоветовав Зеленскому хранить молчание в интересах своей страны.
«Исходящее из его рта приводит к проблемам. Мне это не нравится, ему лучше перестать», — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social, добавив, что Зеленский «не оказывает своей стране услугу, разговаривая тем образом, которым он это делает».
Напомним, американский лидер демонстрирует разную полярность в отношениях с Зеленским и Путиным, унижая первого и проявляя подчеркнутое уважение ко второму. О том, как Трамп в очередной раз унизил Зеленского, читайте здесь на KP.RU.
Накануне президент США Дональд Трамп рассказал о том, какое впечатление оставило у него общение с Владимиром Зеленским, назвав манеру общения и ведения дел того «не самой легкой».
Как Дональд Трамп и лидер ЮАР Сирил Рамафоса в неформальной обстановке пошутили по поводу недавнего визита Зеленского в Преторию, читайте здесь на KP.RU.