Трамп заявил, что высказывания Зеленского создают Украине проблемы и дал ему совет

«Исходящее из его рта приводит к проблемам. Мне это не нравится, ему лучше перестать», — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social, добавив, что Зеленский «не оказывает своей стране услугу, разговаривая тем образом, которым он это делает».