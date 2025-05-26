Из украинского плена освобождены 32 уроженца Башкирии

В Стамбуле накануне, 25 мая, завершился крупный обмен военнопленными между Россией и Украиной, в рамках которого стороны обменялись тысячей человек. Среди освобожденных оказались 32 уроженца Башкирии, которые в скором времени смогут вернуться на родину.