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Из украинского плена освобождены 32 уроженца Башкирии

В Башкирию с Украины вернутся более трех десятков военнопленных СВО.

Источник: Комсомольская правда

В Стамбуле накануне, 25 мая, завершился крупный обмен военнопленными между Россией и Украиной, в рамках которого стороны обменялись тысячей человек. Среди освобожденных оказались 32 уроженца Башкирии, которые в скором времени смогут вернуться на родину.

Как сообщило российское министерство обороны, в последний день обмена стороны передали друг другу по 303 человека. Весь процесс занял три дня, начавшись 23 мая. Подобное мероприятие стало возможным благодаря переговорам, которые прошли в Турции 16 мая.

На данный момент освобожденные военные из России находятся на территории Беларуси. Там им предоставляют всю необходимую помощь, включая медицинское обслуживание и психологическую поддержку.