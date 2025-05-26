Из украинского плена освобождены 32 уроженца Башкирии

В Стамбуле накануне, 25 мая, завершился крупный обмен военнопленными между Россией и Украиной, в рамках которого стороны обменялись тысячей человек. Среди освобожденных оказались 32 уроженца Башкирии, которые в скором времени смогут вернуться на родину.
Как сообщило российское министерство обороны, в последний день обмена стороны передали друг другу по 303 человека. Весь процесс занял три дня, начавшись 23 мая. Подобное мероприятие стало возможным благодаря переговорам, которые прошли в Турции 16 мая.
На данный момент освобожденные военные из России находятся на территории Беларуси. Там им предоставляют всю необходимую помощь, включая медицинское обслуживание и психологическую поддержку.