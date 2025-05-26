Девять южноуральцев вернулись из украинского плена

Девять военнослужащих из Челябинской области вернулись из украинского плена. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.
Речь о жителях Миасса, Красноармейского, Уйского и Аргаяшского районов, Магнитогорска, Коркино и Челябинска. Все они проходили службу по контракту. Двое из военнослужащих провели в плену более года, один — более полутора лет, остальные — несколько месяцев.
«Во всех случаях родственники знали о судьбе своих близких, некоторые даже общались через Международный комитет Красного Креста. Все три дня мы находимся на связи с родными — вместе радуемся долгожданной счастливой вести», — рассказала Юлия Сударенко.
Напомним, в течение трёх дней в результате российско-украинского обмена из плена возвращены 880 российских военнослужащих и 120 гражданских. Договорённость об обмене пленными по формуле «1000 на 1000» была достигнута в ходе российско-украинских переговоров, состоявшихся 16 мая в Стамбуле.