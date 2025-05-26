Девять южноуральцев вернулись из украинского плена

Речь о жителях Миасса, Красноармейского, Уйского и Аргаяшского районов, Магнитогорска, Коркино и Челябинска. Все они проходили службу по контракту. Двое из военнослужащих провели в плену более года, один — более полутора лет, остальные — несколько месяцев.