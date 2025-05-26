Силовики сообщили об уничтожении части подразделения БПЛА ВСУ «Сварог»

Напомним, 22 мая стало известно, что российские военные ликвидировали в селе Комар в ДНР не менее 10 бойцов украинского подразделения БПЛА — 414-го отдельного полка ударных беспилотных авиационных систем, который ВСУ считают элитным. По противнику удар был нанесён с помощью ФАБ.