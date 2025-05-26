Силовики сообщили об уничтожении части подразделения БПЛА ВСУ «Сварог»

Удары фугасных авиабомб (ФАБ) уничтожили часть подразделения беспилотных летательных аппаратов ВСУ «Сварог» на границе ДНР и Днепропетровской области, сообщили в российских силовых структурах.
«В селе Мирное Великоновоселковского района уничтожена часть 424-го отдельного батальона беспилотных систем “Сварог”», — сказал источник, слова которого приводит ТАСС.
По его данным, удалось ликвидировать почти полтора десятка операторов дронов и вывести из строя оборудование.
Напомним, 22 мая стало известно, что российские военные ликвидировали в селе Комар в ДНР не менее 10 бойцов украинского подразделения БПЛА — 414-го отдельного полка ударных беспилотных авиационных систем, который ВСУ считают элитным. По противнику удар был нанесён с помощью ФАБ.