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Семь жителей Самарской области вернулись из украинского плена

Семь жителей Самарской области вернулись из украинского плена в ходе обмена военнопленными и мирными гражданами в формате 1000 на 1000, сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Елена Лапушкина.

«Рада сообщить, что в числе освобожденных есть семь жителей нашей губернии. Среди них те, чьи родственники обращались за помощью в аппарат Уполномоченного по правам человека в Самарской области», — написала омбусмен в своем Telegram-канале.