Могут только наблюдать за полетами ракет: в Ростехе объяснили, почему ВСУ бессильны против ракетного комплекса «Искандер»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют оборонительных средств для отражения ударов оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление Ростеха.
«Противник не способен отразить удары комплекса Искандер … ВСУ сбивать “Искандер” нечем», — сообщили в госкорпорации.
В Ростехе отметили, что сегодня российские баллистические ракеты «движутся по сложной и непредсказуемой траектории с колоссальной скоростью», а перегрузка при маневрах серьезно превышает перегрузки, которые сможет выдержать большинство зенитных ракет натовского производства.
В госкорпорации заявили, что украинские войска могут «только наблюдать» за полетом российских баллистических ракет, «осознавая неизбежность поражения своих объектов».
Накануне Вооруженные силы (ВС) России расчетами ракетного комплекса «Искандер» поразили контейнеровоз, перевозивший военный груз в порт Одессы. В результате поражения на борту судна произошла вторичная детонация.