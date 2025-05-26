Могут только наблюдать за полетами ракет: в Ростехе объяснили, почему ВСУ бессильны против ракетного комплекса «Искандер»

В Ростехе отметили, что сегодня российские баллистические ракеты «движутся по сложной и непредсказуемой траектории с колоссальной скоростью», а перегрузка при маневрах серьезно превышает перегрузки, которые сможет выдержать большинство зенитных ракет натовского производства.