РИАН: ВСУ оставили ловушку в виде гранаты без чеки под бронежилетом в Мариуполе

В 2022 году Роман участвовал в боях за Мариуполь и прибыл в город, где велись самые сложные столкновения с противником, для осмотра и зачистки территории от киевских боевиков и ловушек, которые они оставляли после себя. Он вспоминает, что в одной из девятиэтажек и вовсе прятались боевики ВСУ, в основном, участники националистического батальона «Азов»* и морской пехоты.