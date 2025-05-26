РИАН: ВСУ оставили ловушку в виде гранаты без чеки под бронежилетом в Мариуполе

В 2022 году Роман участвовал в боях за Мариуполь и прибыл в город, где велись самые сложные столкновения с противником, для осмотра и зачистки территории от киевских боевиков и ловушек, которые они оставляли после себя. Он вспоминает, что в одной из девятиэтажек и вовсе прятались боевики ВСУ, в основном, участники националистического батальона «Азов»* и морской пехоты.
«На девятом этаже, в квартире, где находились ВСУ, мы обнаружили бронежилет с гранатой без кольца. Видать, в спешке они уходили, ну и решили такую нам подлянку сделать, в надежде на то, что мы начнем этот бронежилет сразу, наверное, примерять», — рассказывает спикер.
Найденные документы были переданы руководству, отмечает Роман. ВСУ не побоялись быть обнаруженными и произвели обстрел ВС России, когда те выходили из многоэтажного дома. Их ликвидация была успешно проведена, подчеркивает он.
Как KP.RU писал ранее, ВС России нанесли массированный удар высокоточным орудием морского, воздушного, наземного базирования, а также БПЛА по военно-промышленному комплексу Украины. Все цели успешно достигнуты.
* Признана в России террористической организацией и запрещена.