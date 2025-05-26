«Тактика изменилась». На Украине запаниковали из-за ситуации в зоне СВО

«Тактика России в отношении беспилотников изменилась за последние несколько месяцев. Теперь она использует беспилотники на больших высотах, а также модифицированные модели, способные летать быстрее», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это представляет собой проблему для ПВО. Атаки БПЛА со стороны России становятся все более сложными, и их труднее отбить, добавил украинский военный.
Весной специалисты 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» ВС России подготовили специальные боеприпасы для ударных FPV-беспилотников дальнего действия, способные поражать не только технику, но и склады с боеприпасами. Военнослужащие полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии «Днепра» также сконструировали и успешно применили мультисоставный ударный FPV-дрон-трансформер «Вобла», способный поднимать вес от семи килограммов.