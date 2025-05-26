Над территорией Татарстана сбили беспилотник

Над территорией Татарстана сбили один беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России. Всего, по данным ведомства, за минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 96 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Больше всего над Брянской и Белгородской областями.