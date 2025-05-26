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Над территорией Татарстана сбили беспилотник

Также ночью вводились ограничения на работу аэропорта.

Источник: Комсомольская правда

Над территорией Татарстана сбили один беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России. Всего, по данным ведомства, за минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 96 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Больше всего над Брянской и Белгородской областями.

Напомним, сегодня ночью вводились ограничения на работу аэропорта Нижнекамска. Чуть более двух часов воздушная гавань не принимала и не отправляла самолеты. Меры были приняты для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов.