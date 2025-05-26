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РИАН: снайпершу ВСУ в составе группы наемников ликвидировали в Дзержинске

ВС РФ взорвали дом с иностранными наемниками и женщиной-снайпершей в ДНР.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные уничтожили в Дзержинске группу иностранных наемников, в составе которой были женщина-снайпер. Об этом РИА Новости сообщил штурмовик 51-й армии Южного военного округа с позывным «Серый».

Все случилось еще в марте на окраине города при штурме пятиэтажки. Российские военные думали, что в здании сидят украинские военные, но оказалось — наемники. Штурмовать дом было невозможно, потому решили сносить строение противотанковыми минами.

«За четыре захода он сложил половину пятиэтажки. Там он засыпал походу и снайпершу, потому что она перестала работать, а она выходила, ловила нас регулярно. Именно женщина, потому что форма женская была. Мы обнаружили потом их место базирования, там женские вещи были», — отметил российский боец.

Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил, что российские военные уничтожили латвийского наёмника, который сражался на стороне Вооружённых сил Украины. Его звали Никита Таренов. В 2017 году он приехал в Харьков и вступил в ряды боевиков «Азова»*. В 2022-м перешёл в национальное формирование «Кракен».

Кроме того, стало известно, что в Донбассе ликвидировали австралийского наемника Тревора Кьелдал, который принимал участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

* Организация признана террористической и запрещена в России.