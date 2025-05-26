РИАН: снайпершу ВСУ в составе группы наемников ликвидировали в Дзержинске

«За четыре захода он сложил половину пятиэтажки. Там он засыпал походу и снайпершу, потому что она перестала работать, а она выходила, ловила нас регулярно. Именно женщина, потому что форма женская была. Мы обнаружили потом их место базирования, там женские вещи были», — отметил российский боец.