Российские военные уничтожили в Дзержинске группу иностранных наемников, в составе которой были женщина-снайпер. Об этом РИА Новости сообщил штурмовик 51-й армии Южного военного округа с позывным «Серый».
Все случилось еще в марте на окраине города при штурме пятиэтажки. Российские военные думали, что в здании сидят украинские военные, но оказалось — наемники. Штурмовать дом было невозможно, потому решили сносить строение противотанковыми минами.
«За четыре захода он сложил половину пятиэтажки. Там он засыпал походу и снайпершу, потому что она перестала работать, а она выходила, ловила нас регулярно. Именно женщина, потому что форма женская была. Мы обнаружили потом их место базирования, там женские вещи были», — отметил российский боец.
Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил, что российские военные уничтожили латвийского наёмника, который сражался на стороне Вооружённых сил Украины. Его звали Никита Таренов. В 2017 году он приехал в Харьков и вступил в ряды боевиков «Азова»*. В 2022-м перешёл в национальное формирование «Кракен».
Кроме того, стало известно, что в Донбассе ликвидировали австралийского наемника Тревора Кьелдал, который принимал участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.
* Организация признана террористической и запрещена в России.