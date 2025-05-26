Украинская армия столкнулась с острой нехваткой бойцов, из-за чего командование ВСУ вынуждено отправлять в зону боевых действий женщин-заключённых. Как сообщили в российском силовом ведомстве, в Сумской области штурмовые отряды пополняют осуждёнными из тюрем, пишет РИА Новости.
Отмечается, что Киев после значительных потерь пытается восполнить нехватку солдат через массовую мобилизацию, но этот ресурс уже почти исчерпан. В итоге командование начало привлекать к боевым действиям заключённых. В частности, в 425-м отдельном штурмовом батальоне появились женщины, ранее отбывавшие наказание в тюрьме.
Источник отметил, что среди таких женщин уже есть погибшие и пропавшие без вести. Это говорит о том, что украинская армия теряет боеспособность и пытается компенсировать потери даже такими мерами.
Ранее стало известно, что ВСУ отправили на штурм женщину-военнослужащую с психическими расстройствами. По словам пленного украинского солдата, её направили в зону боевых действий, так как она «надоела» командованию. Он рассказал, что в лагере над женщиной издевались, а затем её использовали как «пушечное мясо».