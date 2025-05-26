Командир отделения из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Станислав Рязанов из Эхирит-Булагатского района Иркутской области. Как сообщает мэр района Геннадий Осодоев, мужчины не стало 26 января 2025 года.
Боец родился в поселке Усть-Ордынском, окончил СОШ № 1 им. В. Б. Борсоева, после чего поступил в СПТУ-59. Работал вахтовым методом, — рассказывает Геннадий Осодоев.
Защитник Отечества подписал контракт в ноябре 2024 года. Младший сержант, командир отделения Станислав Рязанов пал при выполнении боевого задания в возрасте 38 лет. Дома его ждали мама, дочь и сестра.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 24-летний Юрий Рыжаков из Осинского района погиб, выполняя боевое задание в зоне СВО.