ВСУ потеряли до 235 военных в зоне действий «Запада» за сутки

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Глущенково, Ольговка, Андреевка, Песчаное Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.