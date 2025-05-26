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ВСУ потеряли до 235 военных в зоне действий «Запада» за сутки

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, танк, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Глущенково, Ольговка, Андреевка, Песчаное Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.