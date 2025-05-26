Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий «Юга» за сутки

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Группировка войск «Юг» за прошедшие сутки нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в ДНР, противник потерял до 205 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Закотное, Серебрянка, Константиновка и Выемка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского ведомства.

«Противник потерял до 205 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два полевых склада боеприпасов», — добавили в Минобороны РФ.