Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий «Юга» за сутки

«Противник потерял до 205 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два полевых склада боеприпасов», — добавили в Минобороны РФ.