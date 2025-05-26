Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий «Юга» за сутки

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Закотное, Серебрянка, Константиновка и Выемка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского ведомства.
«Противник потерял до 205 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два полевых склада боеприпасов», — добавили в Минобороны РФ.