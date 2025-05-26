ВС России ночью нанесли удар по аэродрому в Хмельницкой области

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам боеприпасов, местам хранения ударных дронов и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 152 районах, рассказали в военном ведомстве.