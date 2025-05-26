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ВС России ночью нанесли удар по аэродрому в Хмельницкой области

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Минувшей ночью российские войска нанесли массированный удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам на аэродроме Староконстантинов. Цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены», — говорится в сводке.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам боеприпасов, местам хранения ударных дронов и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 152 районах, рассказали в военном ведомстве.

Силы ПВО сбили за сутки семь американских управляемых авиационных бомб JDAM и пять снарядов РСЗО HIMARS, а также 220 беспилотников, из них 139 — вне зоны специальной военной операции.

Всего за время спецоперации на Украине удалось уничтожить:

  • 663 самолета;
  • 283 вертолета;
  • 59 652 дрона;
  • 607 зенитных ракетных комплексов;
  • 23 594 танка и других боевых бронированных машин;
  • 1564 боевые машины реактивных систем залпового огня;
  • 25 306 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 36 001 военный автомобиль.