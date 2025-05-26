ВСУ потеряли до 65 военных в зоне действий «Днепра» за сутки

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Малая Токмачка Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 65-ти военнослужащих, четыре автомобиля, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.