СК установил личности причастных к обстрелу Льгова командиров ВСУ

Она уточнила, что военными следователями во взаимодействии с ФСБ получена информация о причастности к преступлению командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ «Святая Варвара» Ростислава Карпуши и подчиненных ему командиров дивизионов Владимира Керсана и Вадима Смирнова. Как сообщила Петренко, «они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)».
По данным следствия, под командованием подозревемых военнослужащими Вооруженных сил Украины нанесен удар по объектам гражданской инфраструктуры города с использованием трех ракет РСЗО Himars. Пострадали 16 мирных жителей, среди них двое детей 13 и 16 лет. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, дома и более 20 автомобилей.