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СК установил личности причастных к обстрелу Льгова командиров ВСУ

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Следователи Следственного комитета (СК) России установили причастность командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) к ракетному обстрелу Льгова Курской области 22 мая. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Источник: РИА "Новости"

Она уточнила, что военными следователями во взаимодействии с ФСБ получена информация о причастности к преступлению командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ «Святая Варвара» Ростислава Карпуши и подчиненных ему командиров дивизионов Владимира Керсана и Вадима Смирнова. Как сообщила Петренко, «они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)».

По данным следствия, под командованием подозревемых военнослужащими Вооруженных сил Украины нанесен удар по объектам гражданской инфраструктуры города с использованием трех ракет РСЗО Himars. Пострадали 16 мирных жителей, среди них двое детей 13 и 16 лет. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, дома и более 20 автомобилей.