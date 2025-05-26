СК установил личности причастных к обстрелу Льгова командиров ВСУ

Она уточнила, что военными следователями во взаимодействии с ФСБ получена информация о причастности к преступлению командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ «Святая Варвара» Ростислава Карпуши и подчиненных ему командиров дивизионов Владимира Керсана и Вадима Смирнова. Как сообщила Петренко, «они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)».