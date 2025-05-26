ВС РФ освободили Беловоды и Владимировку в Сумской области

«Освобождены населенные пункты Владимировка и Беловоды Сумской области», — говорится в сообщении.
Этого удалось достичь благодаря действиям подразделений группировки войск «Север», уточнили в ведомстве.
МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российские войска освободили населенные пункты Беловоды и Владимировка Сумской области за минувшие сутки, сообщили в Минобороны РФ.
«Освобождены населенные пункты Владимировка и Беловоды Сумской области», — говорится в сообщении.
Этого удалось достичь благодаря действиям подразделений группировки войск «Север», уточнили в ведомстве.