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ВС РФ освободили Беловоды и Владимировку в Сумской области

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российские войска освободили населенные пункты Беловоды и Владимировка Сумской области за минувшие сутки, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Освобождены населенные пункты Владимировка и Беловоды Сумской области», — говорится в сообщении.

Этого удалось достичь благодаря действиям подразделений группировки войск «Север», уточнили в ведомстве.