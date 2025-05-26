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ВСУ потеряли до 475 боевиков в зоне действий войск «Центра» за сутки

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Группировка «Центр» нанесла ВСУ поражение у семи населённых пунктов в ДНР, противник потерял до 475 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Октябрьское, Новооленовка, Артема, Петровского, Димитров, Новоторецкое и Гродовка в Донецкой Народной Республике.

«Потери противника составили до 475 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и артиллерийское орудие», — добавили в МО РФ.