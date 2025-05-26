ВСУ потеряли до 475 боевиков в зоне действий войск «Центра» за сутки

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Октябрьское, Новооленовка, Артема, Петровского, Димитров, Новоторецкое и Гродовка в Донецкой Народной Республике.
«Потери противника составили до 475 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и артиллерийское орудие», — добавили в МО РФ.