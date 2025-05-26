Собянин: система ПВО отразила атаку летевшего на Москву БПЛА

«Силами ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр.
Накануне он сообщил о сбитии 19 беспилотников, летевших на Москву.
МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Система ПВО отразила атаку летевшего на Москву беспилотника. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр.
Накануне он сообщил о сбитии 19 беспилотников, летевших на Москву.