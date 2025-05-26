Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: система ПВО отразила атаку летевшего на Москву БПЛА

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Система ПВО отразила атаку летевшего на Москву беспилотника. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

«Силами ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр.

Накануне он сообщил о сбитии 19 беспилотников, летевших на Москву.