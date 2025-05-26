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Главное из брифинга Минобороны 26 мая 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 26 мая на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

ВС РФ освободили два населенных пункта в Сумской области

Подразделения группировки «Север» взяли под контроль села Владимировка и Беловоды Сумской области.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» продвинулся вперед в Сумской области

Бойцы «Северной» группировки атаковали четыре бригады противника в районах пяти населенных пунктов Сумской области.

Потери ВСУ в живой силе достигли 275 человек. Также ВС РФ уничтожили четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, станции РЭБ и контрбатарейной борьбы.

Группировка «Запад» перешла на выгодные рубежи

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар по шести бригадам противника в районах пяти населенных пунктов Харьковской области и города Кировска в ДНР.

Потери противника в живой силе составили порядка 235 человек. Российские бойцы также ликвидировали: танк, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия, станцию РЭБ и четыре склада боеприпасов.

Бойцы «Юга» противостоят противнику в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли удар по четырем бригадам ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР.

Противник потерял порядка 205 боевиков, танк, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии, две станции РЭБ и два полевых склада боеприпасов.

Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю

Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.

ВСУ потеряли порядка 475 бойцов, девять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения «Востока» продвинулись в глубь обороны ВСУ

Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Новополь, Отрадное ДНР, Гуляйполе и Червоное Запорожской области.

Потери ВСУ в живой силе превысили 160 человек. ВС РФ также уничтожили танк, бронетранспортер, 12 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ.

«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» ударили по трем бригадам противника в районах населенных пунктов Новоандреевка, Малая Токмачка Запорожской области и Антоновка Херсонской области.

«Уничтожены до 65 военнослужащих, четыре автомобиля, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военному аэродрому, складам боеприпасов, местам хранения ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 152-х районах.

Российские средства ПВО за сутки сбили:

  • семь управляемых авиационных бомб JDAM;
  • пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • 220 БПЛА самолетного типа, из них 139 вне зоны проведения СВО.