ВС РФ освободили два населенных пункта в Сумской области
Подразделения группировки «Север» взяли под контроль села Владимировка и Беловоды Сумской области.
«Север» продвинулся вперед в Сумской области
Бойцы «Северной» группировки атаковали четыре бригады противника в районах пяти населенных пунктов Сумской области.
Потери ВСУ в живой силе достигли 275 человек. Также ВС РФ уничтожили четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, станции РЭБ и контрбатарейной борьбы.
Группировка «Запад» перешла на выгодные рубежи
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар по шести бригадам противника в районах пяти населенных пунктов Харьковской области и города Кировска в ДНР.
Потери противника в живой силе составили порядка 235 человек. Российские бойцы также ликвидировали: танк, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия, станцию РЭБ и четыре склада боеприпасов.
Бойцы «Юга» противостоят противнику в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли удар по четырем бригадам ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР.
Противник потерял порядка 205 боевиков, танк, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии, две станции РЭБ и два полевых склада боеприпасов.
Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.
ВСУ потеряли порядка 475 бойцов, девять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.
Подразделения «Востока» продвинулись в глубь обороны ВСУ
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Новополь, Отрадное ДНР, Гуляйполе и Червоное Запорожской области.
Потери ВСУ в живой силе превысили 160 человек. ВС РФ также уничтожили танк, бронетранспортер, 12 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ.
«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по трем бригадам противника в районах населенных пунктов Новоандреевка, Малая Токмачка Запорожской области и Антоновка Херсонской области.
«Уничтожены до 65 военнослужащих, четыре автомобиля, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Российские средства ПВО за сутки сбили:
- семь управляемых авиационных бомб JDAM;
- пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- 220 БПЛА самолетного типа, из них 139 вне зоны проведения СВО.