В Ростове пособника спецслужб Украины осудили на 14 лет колонии строгого режима

Оперативники установили, что уроженец ЛНР Николай Бондаренко по собственному желанию связался с сотрудниками специальных служб Украины и «по их указанию в апреле 2024 года передал украинской стороне сведения о военных объектах на территории Ростовской области, которые могли быть использованы против Вооруженных сил Российской Федерации», — отмечается в сообщении УФСБ.