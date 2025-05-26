Александр Гусев готов помочь в реабилитации военнослужащих из Воронежа, вернувшихся из плена

«Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто принимал участие в переговорах и способствовал обмену. В очередной раз хочу поблагодарить уполномоченного по правам человека в России, Татьяну Москалькову, и воронежского омбудсмена Сергея Канищева за их неоценимый вклад в работу с семьями наших военнослужащих и взаимодействие с различными структурами. Мы с нетерпением ждем возвращения наших ребят на родную землю!» — отметил губернатор Александр Гусев.
По информации РИА «Воронеж», в период с 23 по 25 мая состоялся обмен пленными в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми в Стамбуле. В результате на родину вернулись 30 бойцов из Воронежа.
Данная инициатива подчеркивает не только заботу о моральном и физическом состоянии вернувшихся военнослужащих, но и важность поддержки их семей. Реабилитация включает в себя как медицинские процедуры, так и психологическую помощь, что особенно актуально после пережитых стрессовых ситуаций. Поддержка со стороны власти в таком критическом вопросе демонстрирует заботу о благополучии граждан и их возвращении к нормальной жизни.
Губернатор также сделал акцент на необходимости дальнейшего сопровождения вернувшихся бойцов, чтобы они могли успешно адаптироваться к мирной жизни.