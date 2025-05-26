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В ходе СВО погиб старший стрелок Александр Носков из Пермского края

Военнослужащего похоронят в Очёре 30 мая.

Старший стрелок, ефрейтор Александр Носков из Пермского края погиб в ходе проведения СВО, сообщает администрация Очёрского округа.

Как уточняют власти, военнослужащий погиб ещё 3 апреля, однако о гибели бойца официально стало известно только сейчас.

«Александр Михайлович жил, учился и работал в Очерском районе. Администрация Очерского муниципального округа Пермского края приносит искренние соболезнования семье, близким и друзьям Александра Михайловича», — говорится в сообщении администрации Очёрского округа.

Прощание с погибшим военнослужащим состоится 30 мая. Гражданская панихида пройдёт в Очёре в Доме культуры. После состоится отпевание в Михайло-Архангельской церкви.