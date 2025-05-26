В ходе СВО погиб старший стрелок Александр Носков из Пермского края

Старший стрелок, ефрейтор Александр Носков из Пермского края погиб в ходе проведения СВО, сообщает администрация Очёрского округа.
Как уточняют власти, военнослужащий погиб ещё 3 апреля, однако о гибели бойца официально стало известно только сейчас.
«Александр Михайлович жил, учился и работал в Очерском районе. Администрация Очерского муниципального округа Пермского края приносит искренние соболезнования семье, близким и друзьям Александра Михайловича», — говорится в сообщении администрации Очёрского округа.
Прощание с погибшим военнослужащим состоится 30 мая. Гражданская панихида пройдёт в Очёре в Доме культуры. После состоится отпевание в Михайло-Архангельской церкви.