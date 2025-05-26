Le Monde узнала об истощении систем ПВО Украины из-за российских дронов

По его словам, российские беспилотники и ракеты смогли сбивать западные истребители F-16 и Mirage 2000, однако ни одна баллистическая ракета ночью 25 мая не была уничтожена. «У нас заканчиваются ракеты, — заявил Игнат. — Победу одержат самые креативные».
Как отмечает Le Monde, вокруг Киева расположено несколько американских систем Patriot, но дальность поражения одной ее батареи не превышает 25 км. По данным ВВС Украины, за последние 20 дней было выпущено более 2 тыс. беспилотников. Украинская ПВО оказалась перегружена из-за роста числа снарядов, их неоднородности (дроны, крылатые и баллистические ракеты) и сложности маршрутов, поэтому защищаться от них становится все труднее, пишет журнал. По его данным, в 2024 году удавалось сбивать более 90% беспилотников, а сегодня этот показатель иногда падает до 30%.
Командир дислоцированной на юге Украины зенитно-ракетной батареи заявил Le Monde, что Киеву необходимо «больше дальнобойных систем [ПВО], таких как [американский] Patriot, [немецкий] Iris-T и [франко-итальянский] SAMP/T». Источник издания уточнил, что у ВСУ нет ракет для двух SAMP/T и «за последние полтора года» не было ни одной поставки снарядов для французского зенитного ракетного комплекса малой дальности Crotale («Гремучая змея»).