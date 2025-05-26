Le Monde узнала об истощении систем ПВО Украины из-за российских дронов

Как отмечает Le Monde, вокруг Киева расположено несколько американских систем Patriot, но дальность поражения одной ее батареи не превышает 25 км. По данным ВВС Украины, за последние 20 дней было выпущено более 2 тыс. беспилотников. Украинская ПВО оказалась перегружена из-за роста числа снарядов, их неоднородности (дроны, крылатые и баллистические ракеты) и сложности маршрутов, поэтому защищаться от них становится все труднее, пишет журнал. По его данным, в 2024 году удавалось сбивать более 90% беспилотников, а сегодня этот показатель иногда падает до 30%.