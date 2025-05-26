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Статус «ветерана» не будут выдавать всем защитникам приграничья

Правительственная комиссия по законодательной деятельности на заседании 26 мая не поддержала законопроект о предоставлении статуса ветеранов всем защитникам приграничья.

Источник: РИА "Новости"

Депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) предлагали дать такой статус всем лицам, «выполнявшим задачи» на территориях, где введен режим контртеррористической операции.

В своем заключении правительственная комиссия указала, что вопрос, затронутый законопроектом, «уже урегулирован, в связи с чем проектируемые изменения избыточны». Речь идет о принятых в апреле поправках к закону о ветеранах. Они устанавливают такой статус для военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств, которые выполняли задачи по отражению «вооруженного вторжения» на территорию России, а также в ходе «вооруженной провокации» на госгранице и территориях регионов, прилегающих к районам проведения СВО.