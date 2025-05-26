Статус «ветерана» не будут выдавать всем защитникам приграничья

В своем заключении правительственная комиссия указала, что вопрос, затронутый законопроектом, «уже урегулирован, в связи с чем проектируемые изменения избыточны». Речь идет о принятых в апреле поправках к закону о ветеранах. Они устанавливают такой статус для военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств, которые выполняли задачи по отражению «вооруженного вторжения» на территорию России, а также в ходе «вооруженной провокации» на госгранице и территориях регионов, прилегающих к районам проведения СВО.