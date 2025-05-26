Нижегородцу выплатили 160 000 рублей после инцидента с БПЛА

Напомним, что инцидент произошел в конце апреля 2025 года. Сбитый БПЛА рухнул рядом с лесным массивом и вне территорий частных домов. Осколки по касательной повредили забор и стекла жилого дома. На место выезжали специалисты, который оценили масштаб повреждений. В итоге они насчитали страховую выплату почти в 160 тысяч. Деньги владелец дома уже получил.