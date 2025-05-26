На СВО погиб отец четверых детей из Пермского края Александр Мацак

Отец четырёх детей Александр Мацак из Пермского края погиб в ходе проведения СВО, сообщает администрация Осинского муниципального округа на своей официальной странице в соцсети «Вконтакте».
По данным властей, Александр Мацак погиб 28 февраля 2025 года. На спецоперацию он ушёл в декабре 2024 года, подписав контракт.
Александру было 32 года. В июне он бы отметил 33-й день рождения. Он родился и вырос с Осе, учился в школе № 2. В 2023 году Александр вместе с семьёй — супругой и четырьмя детьми — переехал в село Бильчир.
«За время службы проявил себя как храбрый, ответственный воин и верный товарищ», — рассказывают об Александре в администрации Осинского округа.
Прощание с военнослужащим прошло 25 мая.