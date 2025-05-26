10 новосибирцев вернулись из украинского плена в рамках обмена «1 000 на 1 000»

Десять жителей Новосибирской области освобождены из украинского плена в ходе масштабного обмена по формуле «1 000 на 1 000». Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Елена Зерняева в своём Telegram-канале.
Обмен военнопленными состоялся
«В числе освобождённых 10 наших земляков, родственники восьми из которых обращались за помощью в аппарат Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области. Счастливы вместе с ребятами и их семьями», — написала она.
Этот обмен стал одним из крупнейших с начала специальной военной операции.