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ПВО сбила пять беспилотников, летевших на Москву

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российские военные отразили атаку пяти дронов ВСУ на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Силами ПВО Минобороны отражена атака четырех вражеских беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Несколько минут спустя Собянин рассказал еще об одном сбитом БПЛА, летевшем в сторону города.

В последние дни ВСУ усилили атаки беспилотников по территории России, в том числе по столице. По данным Минобороны, за минувшую ночь ПВО сбила почти сто дронов над более чем десятью регионами.

Всего за прошлые сутки над страной уничтожили 148 украинских БПЛА.