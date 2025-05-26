ПВО сбила пять беспилотников, летевших на Москву

«Силами ПВО Минобороны отражена атака четырех вражеских беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.
Несколько минут спустя Собянин рассказал еще об одном сбитом БПЛА, летевшем в сторону города.
В последние дни ВСУ усилили атаки беспилотников по территории России, в том числе по столице. По данным Минобороны, за минувшую ночь ПВО сбила почти сто дронов над более чем десятью регионами.
Всего за прошлые сутки над страной уничтожили 148 украинских БПЛА.