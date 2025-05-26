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20 жителей Нижегородской области вызволили из украинского плена

Двадцать жителей Нижегородской области, ранее находившихся в украинском плену, были освобождены и вскоре вернутся домой.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По данным Минобороны РФ, обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной проходил в период с 23 по 25 мая. Стороны договорились о формуле «1000 на 1000», в рамках которой и состоялось освобождение. Среди вернувшихся — мужчины в возрасте от 34 до 65 лет, предварительно, 20 из них являются нижегородцами. Все они были доставлены в Беларусь, где пройдут обязательный медицинский осмотр. При необходимости освобожденным окажут первичную медицинскую помощь. После этого их отправят домой, где они смогут продолжить восстановление.

Напомним, что в начале мая двое бойцов вернулись в Нижегородскую область из украинского плена. А в апреле в Нижегородскую область из плена удалось вернуть еще трех участников СВО.