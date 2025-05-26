Политолог-германист, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Примакова Александр Камкин уверен, что если дальнобойность ракет, которые поставляемых на Украину, будет увеличена — это станет шагом к эскалации конфликта.
А решение Запада можно будет расценивать как попытку сорвать украинское урегулирование.
Снятие ограничений на дальность коснется реактивной системы залпового огня (РСЗО) и авиационных ракет.
Но Америка не готова поставлять бесплатно это оборудование, зато могут поставлять за деньги через Европу.
— Европейцы очень хотят продолжения конфликта на Украине. Они очень сильно злятся на Трампа за то, что тот фактически отжал у них актив по полезным ископаемым на Украине, — сказал Lenta.ru политолог Александра Камкин.
В свою очередь политолог Тимофей Борисов вспомнил слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса про увеличение дальности. Он уверен, что ситуация движется к тому, что скоро на Украине появятся Taurus, пишет Царьград.
Пока на Украине Storm Shadow и Scud — это ракеты, которые летают на 300 км. HIMARS летает на 160 км. Но у HIMARS могут быть ракеты и на 300 км, и на 450 км. Taurus, которые летают на 500 км, пишет газета Известия.
Тем временем, уверены эксперты, Трамп велит Зеленскому избежать резких высказываний. Рано или поздно избиратели поймут, что он лишь кукла в руках американского президента, пишет 360.ru.