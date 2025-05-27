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«Старый, молодой, больной»: пленные солдаты ВСУ рассказали об очередном кризисе армии

РИАН: украинские ТЦК забрали почти всех мужчин из сел на западе Украины.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военкоматы (ТЦК) практически полностью исчерпали мобилизационный ресурс среди мужчин призывного возраста в сельских районах Львовской и Житомирской областей. Об этом проинформировали мобилизованные военнослужащие 425-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, взятые в плен бойцами 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ группировки войск «Север» в Сумской области, в беседе с РИА Новости.

«Только тем и занимаются, что забирают кого попало. Старый, молодой, больной — не больной, забирают всех, вот отправляют туда», — сказал собеседник агентства.

Захваченный в плен уроженец Житомирской области сообщил, что в его родном селе остались исключительно женщины, престарелые жители и несовершеннолетние — все мужчины призывного возраста (до 47 лет) были мобилизованы сотрудниками местных военкомов.

Ранее KP.RU писал, что на Украине начали усиливать мобилизацию и поиск дезертиров.