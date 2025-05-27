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Рогов: в Сумской области ликвидирован один из главарей «Правого сектора»

Уничтоженный боевик координировал деятельность филиала террористического формирования в Сумах.

Источник: Аргументы и факты

Один из главарей украинского формирования «Правый сектор»* Владимир Скляр был уничтожен в Сумской области Украины, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, это подтверждённая информация. Боевик находился в селе Юнаковка.

«Ликвидирован один из лидеров “Правого сектора” Владимир Скляр, носивший позывной Череп», — сказал Рогов, которого цитирует РИА Новости.

Сопредседатель координационного совета также уточнил, что уничтоженный боевик координировал деятельность филиала террористического формирования в городе Сумы. Другие подробности не приводятся.

Напомним, 18 мая военный корреспондент Руслан Татаринов проинформировал, что Вооружённые силы РФ ликвидировали в зоне спецоперации командира разведки «Правого сектора». Он был уничтожен ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет».

*Организация запрещена в России как террористическая и экстремистская.