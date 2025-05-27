ВСУ потеряли контроль над одной из важных дорог, ведущих в Сумы

Как сообщили РИА Новости представители российских силовых ведомств, в результате отхода украинских войск из Беловода вооруженные силы Украины лишились контроля над стратегически важной автомобильной магистралью, обеспечивающей прямое сообщение от государственной границы с Сумской областью.
«После отхода ВСУ из населенного пункта Беловоды противник потерял контроль над одной из дорог, напрямую соединяющей этот участок фронта с Сумами», — рассказали там.
Как отметил источник, указанная транспортная артерия активно эксплуатировалась украинской стороной для оперативной передислокации воинских подразделений и логистических поставок из Сумского направления.
Ранее в Минобороны проинформировали, что за сутки на Красноармейском направлении боевики ВСУ потеряли до 410 военнослужащих.