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ВСУ потеряли контроль над одной из важных дорог, ведущих в Сумы

ВСУ потеряли контроль над одной из ключевых доро в Сумы.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщили РИА Новости представители российских силовых ведомств, в результате отхода украинских войск из Беловода вооруженные силы Украины лишились контроля над стратегически важной автомобильной магистралью, обеспечивающей прямое сообщение от государственной границы с Сумской областью.

«После отхода ВСУ из населенного пункта Беловоды противник потерял контроль над одной из дорог, напрямую соединяющей этот участок фронта с Сумами», — рассказали там.

Как отметил источник, указанная транспортная артерия активно эксплуатировалась украинской стороной для оперативной передислокации воинских подразделений и логистических поставок из Сумского направления.

Ранее в Минобороны проинформировали, что за сутки на Красноармейском направлении боевики ВСУ потеряли до 410 военнослужащих.