Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подтвердилась гибель на СВО бойца из Пермского края Николая Дубовникова

Военнослужащего похоронят 27 мая в Александровске.

Источник: Reuters

Данные о гибели на СВО бойца из Пермского края Николая Дубовникова подтвердились, сообщает Администрация муниципального округа.

«В ходе проведения специальной военной операции погиб Дубовиков Николай Александрович, 18.04.1967 г. р.» — сообщили власти вечером 26 мая на своей официальной странице в соцсети «Вконтакте».

Прощание с погибшим в ходе проведения спецоперации состоится 27 мая в Александровске. Военнослужащего похоронят на местном кладбище. С ним можно будет проститься во время гражданской панихиды — с 10:00 до 12:00.

«Администрация Александровского муниципального округа выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. Это невосполнимая утрата и общая скорбь. Вечная слава и вечная память герою!» — говорится в сообщении администрации округа.