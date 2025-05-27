Подтвердилась гибель на СВО бойца из Пермского края Николая Дубовникова

Данные о гибели на СВО бойца из Пермского края Николая Дубовникова подтвердились, сообщает Администрация муниципального округа.
«В ходе проведения специальной военной операции погиб Дубовиков Николай Александрович,
Прощание с погибшим в ходе проведения спецоперации состоится 27 мая в Александровске. Военнослужащего похоронят на местном кладбище. С ним можно будет проститься во время гражданской панихиды — с 10:00 до 12:00.
«Администрация Александровского муниципального округа выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. Это невосполнимая утрата и общая скорбь. Вечная слава и вечная память герою!» — говорится в сообщении администрации округа.