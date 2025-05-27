Троих жителей Братска проводили в зону СВО. Мужчины приняли решение подписать контракт с министерством обороны, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на официальный тг-канал (18+) мэр города Братска Александра Дубровина.
Проводить бойцов пришли близкие, родственники и друзья, поддержать вышли мэр города Александр Дубровин и сотрудники администрации.
«С Богом, мужики! Возвращайтесь живыми и здоровыми домой! Братск ждет Вас», — напутствовал братчан глава администрации.
Напомнил, 6 мая в Братске проводили восьмерых мужчин, заключивших контракт с министерством обороны РФ. Добровольцы направились в зону проведения специальной военной операции. Поддержать мужчин вышли сотрудники городской администрации.