Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Троих жителей Братска проводили в зону СВО

Мужчины приняли решение подписать контракт с министерством обороны.

Источник: KrasnodarMedia.su

Троих жителей Братска проводили в зону СВО. Мужчины приняли решение подписать контракт с министерством обороны, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на официальный тг-канал (18+) мэр города Братска Александра Дубровина.

Проводить бойцов пришли близкие, родственники и друзья, поддержать вышли мэр города Александр Дубровин и сотрудники администрации.

«С Богом, мужики! Возвращайтесь живыми и здоровыми домой! Братск ждет Вас», — напутствовал братчан глава администрации.

Напомнил, 6 мая в Братске проводили восьмерых мужчин, заключивших контракт с министерством обороны РФ. Добровольцы направились в зону проведения специальной военной операции. Поддержать мужчин вышли сотрудники городской администрации.