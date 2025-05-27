Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области уничтожили 20 беспилотников

На четырьмя муниципалитетами Воронежской области уничтожили 20 беспилотников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Более 20 беспилотников уничтожены ночью над четырьмя муниципалитетами Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО над четырьмя муниципалитетами региона были обнаружены и уничтожены более 20 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. На востоке области на месте падения обломков сбитого беспилотника загорелся лес, но пожар уже потушен», — написал он.

Гусев отметил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.