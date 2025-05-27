В Воронежской области уничтожили 20 беспилотников

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Более 20 беспилотников уничтожены ночью над четырьмя муниципалитетами Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО над четырьмя муниципалитетами региона были обнаружены и уничтожены более 20 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. На востоке области на месте падения обломков сбитого беспилотника загорелся лес, но пожар уже потушен», — написал он.
Гусев отметил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.