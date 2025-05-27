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Силы ПВО за ночь уничтожили 99 украинских БПЛА

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 99 украинских беспилотников над Белгородской, Воронежской, Владимирской Калужской, Тульской, Ростовской и Липецкой областями, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В период с 20.00 26 мая до 7.00 27 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 56 БПЛА — над территорией Белгородской области, 25 БПЛА — над территорией Воронежской области, семь БПЛА — над территорией Владимирской области, пять БПЛА — над территориями Калужской области, четыре БПЛА — над территорией Тульской области, один БПЛА — над территорией Ростовской области, один БПЛА — над территорией Липецкой области», — говорится в сообщении.