В Шолоховском районе отразили ночную атаку БПЛА

В Шолоховском районе Ростовской области ночью успешно отразили атаку беспилотника. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь. Происшествие случилось в ночь на 27 мая.
По данным оперативных служб, угроза была ликвидирована с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется.
По данным министерства обороны РФ, в период с 20.00 26 мая до 7.00 27 мая силы противовоздушной обороны сбили 99 вражеских дронов. Все беспилотники были самолетного типа.