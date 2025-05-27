Новосибирский подполковник ГРУ Панфёров назначен командиром бригады на СВО

В публикации отмечается, что назначение Панфёрова стало радостной новостью для бойцов. Они поздравили своего командира с повышением, пожелав ему и всей бригаде божьей помощи и солдатской удачи, а также выразили веру, любовь, гордость и надежду на возвращение.