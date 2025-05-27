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Новосибирский подполковник ГРУ Панфёров назначен командиром бригады на СВО

Новосибирский подполковник ГРУ Андрей Панфёров возглавил разведывательно-штурмовую бригаду «Сибирь», в состав которой входит отряд БАРС «Орион».

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

Об этом сообщила полковая газета «Барс “Орион” — Сибирский полк» на своей странице во «ВКонтакте».

В публикации отмечается, что назначение Панфёрова стало радостной новостью для бойцов. Они поздравили своего командира с повышением, пожелав ему и всей бригаде божьей помощи и солдатской удачи, а также выразили веру, любовь, гордость и надежду на возвращение.

Ранее Андрей Панфёров командовал новосибирским батальоном «Вега» и занимал пост вице-спикера Законодательного собрания Новосибирской области. В январе 2025 года он сложил депутатские полномочия, чтобы возглавить добровольческий отряд БАРС «Орион». Также сообщалось, что Панфёров временно исполнял обязанности бизнес-омбудсмена в Новосибирской области.