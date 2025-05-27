Марочко сообщил, что ВС РФ зашли в центр Редкодуба в ДНР

Российские военные заняли центральную часть населённого пункта Редкодуб, расположенного в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.
Кроме того, они освободили от противника более километра лесополосы, которая находится к югу от Редкодуба.
«В ходе активных наступательных действий ВС РФ продвинулись к центральной части населенного пункта Редкодуб. Также южнее Редкодуба наши бойцы завершили зачистку лесополосы протяженностью более 1 км от украинских боевиков», — написал он.
Ранее военнослужащие ВС РФ нанесли удары с помощью артиллерии и дронов, что привело к срыву ротации подразделений противника, которые направлялись в район Редкодуба.