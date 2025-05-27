Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко сообщил, что ВС РФ зашли в центр Редкодуба в ДНР

Южнее Редкодуба бойцы ВС РФ завершили зачистку лесополосы протяженностью более 1 км.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные заняли центральную часть населённого пункта Редкодуб, расположенного в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Кроме того, они освободили от противника более километра лесополосы, которая находится к югу от Редкодуба.

«В ходе активных наступательных действий ВС РФ продвинулись к центральной части населенного пункта Редкодуб. Также южнее Редкодуба наши бойцы завершили зачистку лесополосы протяженностью более 1 км от украинских боевиков», — написал он.

Ранее военнослужащие ВС РФ нанесли удары с помощью артиллерии и дронов, что привело к срыву ротации подразделений противника, которые направлялись в район Редкодуба.