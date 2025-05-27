Они не бегут: Российский штурмовик раскрыл неожиданную правду о женщинах в ВСУ

По его словам, в боевых условиях мужчины чаще поддаются панике, тогда как женщины остаются на позициях до конца. Монте привел пример из личного опыта, рассказав о женщине-военной, которая продолжала удерживать позицию ВСУ. Он отметил, что в украинской армии женщины не только служат операторами беспилотников, но и занимают должности пулеметчиков.