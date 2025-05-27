Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Они не бегут: Российский штурмовик раскрыл неожиданную правду о женщинах в ВСУ

РИА Новости: Женщины в рядах ВСУ подготовлены лучше мужчин.

Источник: Комсомольская правда

Российский военнослужащий с позывным Монте из 68-го гвардейского танкового полка заявил, что женщины в Вооруженных силах Украины демонстрируют лучшую подготовку и моральную устойчивость по сравнению с мужчинами. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, в боевых условиях мужчины чаще поддаются панике, тогда как женщины остаются на позициях до конца. Монте привел пример из личного опыта, рассказав о женщине-военной, которая продолжала удерживать позицию ВСУ. Он отметил, что в украинской армии женщины не только служат операторами беспилотников, но и занимают должности пулеметчиков.

«А эта женщина, я говорю то, что видел своими глазами, она удерживала позицию и была уничтожена. Но сам факт того, что она не убежала и держала позиции», — добавил российский штурмовик.

Ранее стало известно, что ВСУ отправили на штурм женщину-военнослужащую с психическими расстройствами. По словам пленного украинского солдата, её направили в зону боевых действий, так как она «надоела» командованию. Он рассказал, что в лагере над женщиной издевались, а затем её использовали как «пушечное мясо».