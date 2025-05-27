Российские военные уничтожили одного из лидеров украинской террористической организации «Правый сектор»* Владимира Скляра в Сумской области Украины. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Согласно подтвержденной информации, в Юнаковке Сумской области ликвидирован один из лидеров Правого сектора* Владимир Скляр, носивший позывной Череп», — сказал собеседник агентства.
Общественник добавил, что Скляр возглавлял филиал «Правого сектора»* в Сумах.
Напомним, в начале СВО был ликвидирован главный идеолог националистического батальона «Азов»** Николай Кравченко. Он был главным идеологом батальона «Азов»** и одним из основателей нацистской организации «Патриот Украины», созданной в Харькове. Именно члены этой организации открыли стрельбу по людям во время государственного переворота на Украине. Среди стрелявших был и Кравченко.
Примерно в это же время на Украине в зоне проведения спецоперации ликвидирован 46-летний француз Гастон Бессон. Он является одним из основателей Украинского интернационального легиона.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
** Организация, запрещенная на территории РФ, осуществляющая террористическую деятельность.