Рогов: ликвидирован один из лидеров «Правого сектора»* Владимир Скляр

Напомним, в начале СВО был ликвидирован главный идеолог националистического батальона «Азов»** Николай Кравченко. Он был главным идеологом батальона «Азов»** и одним из основателей нацистской организации «Патриот Украины», созданной в Харькове. Именно члены этой организации открыли стрельбу по людям во время государственного переворота на Украине. Среди стрелявших был и Кравченко.