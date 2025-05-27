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ВС РФ ударными FPV-дронами уничтожили танк ВСУ близ Серебрянки в ДНР

Подорвали танк противника военнослужащие Южной группировки войск российской армии.

Российские военные уничтожили танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) рядом с населенным пунктом Серебрянка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

«Разведчиками Южной группировки войск в районе населенного пункта Серебрянка был обнаружен и уничтожен замаскированный танк ВСУ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что военнослужащие российской армии использовали ударные FPV-дроны.

По данным министерства, всего за время проведения специальной военной операции украинская армия лишилась 663 самолетов, 283 вертолетов, более 59 тыс. БПЛА, более 23 тыс. танков и других боевых бронированных машин.

Ранее стало известно, что бойцы ВС РФ сорвали ротацию ВСУ, ликвидировав их пехоту и бронетехнику.