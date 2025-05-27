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Что известно об отражении ночного налета БПЛА Украины на регионы РФ

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 99 украинских беспилотников над регионами России, из них 56 — над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основное о ситуации.

Отражение атаки

  • В период с 20:00 26 мая до 07:00 27 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
  • 56 БПЛА сбили над территорией Белгородской области, 25 БПЛА — над территорией Воронежской области, 7 БПЛА — над территорией Владимирской области, 5 БПЛА — над территориями Калужской области, 4 БПЛА — над территорией Тульской области и по одному БПЛА — над территориями Ростовской и Липецкой областей.

Последствия атаки

  • Атака беспилотных летательных аппаратов привела к повреждению трех зданий в промзоне в Муроме, сообщил в Telegram-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Ограничения в аэропортах

  • Ограничения из-за угрозы атаки украинских БПЛА вводились в аэропортах Иванова (Южный), Калуги (Грабцево), Нижнего Новгорода (Стригино), Тамбова (Донское), Ярославля (Туношна) и Саратова (Гагарин).