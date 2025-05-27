Что известно об отражении ночного налета БПЛА Украины на регионы РФ

ТАСС собрал основное о ситуации.
Отражение атаки
- В период с 20:00 26 мая до 07:00 27 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
- 56 БПЛА сбили над территорией Белгородской области, 25 БПЛА — над территорией Воронежской области, 7 БПЛА — над территорией Владимирской области, 5 БПЛА — над территориями Калужской области, 4 БПЛА — над территорией Тульской области и по одному БПЛА — над территориями Ростовской и Липецкой областей.
Последствия атаки
- Атака беспилотных летательных аппаратов привела к повреждению трех зданий в промзоне в Муроме, сообщил в Telegram-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
Ограничения в аэропортах
- Ограничения из-за угрозы атаки украинских БПЛА вводились в аэропортах Иванова (Южный), Калуги (Грабцево), Нижнего Новгорода (Стригино), Тамбова (Донское), Ярославля (Туношна) и Саратова (Гагарин).